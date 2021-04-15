Как системы РЭБ прикрывают российские военные объекты в Сирии

Специалисты РЭБ сегодня отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты по радиоэлектронной борьбе Вооружённых сил России. Благодаря их действиям в Сирии значительно снизилась активность беспилотников, которые применяют террористы для разведки и атак на наши объекты в Арабской республике. Многие праздник встречают на боевом посту.

Двигатель от газонокосилки, крылья от пенопластового ящика для фруктов, вместо фюзеляжа - обрезок трубы. А на нем взрывчатка. Самодельный дрон боевиков недавно перехватили службы радиоэлектронной борьбы.

"Мы перехватываем каналы управления, оператор следит за местом положения беспилотного летательного аппарата, перехватывает управление на себя. В дальнейшем начинает им руководить, дает команду на посадку", - объясняет командир взвода радиоэлектронной борьбы Валерий Манхаев.

Беспилотник можно сбить. Но выгоднее захватить. С помощью переносных комплексов "Стилет" и "Ступор". Тогда можно отследить, как меняется оснащение самоделок и на какие еще ухищрения идут террористы.

Эта антенна видит все, что происходит в воздухе в радиусе сотен километров. И способна превратить в металлолом любой летательный аппарат. Конечно, не сама по себе, а в связке с тысячей приборов, спрятанных в "КамАЗах" под маскировочной сеткой. И не только самолеты противника, но и его спутники-шпионы в космосе окажутся беспомощны. Не смогут передать ни координаты целей, ни их положение на карте. На мониторах вместо, например, базы в Тартусе будет только черное пятно.

"Если говорить простым языком, то когда летчик в полете пытается снять какую-то информацию с индикатора кругового обзора, найти цель, то мы воздействуем по данному самолетному средству, по данному РЛС. Таким образом, летчик на индикаторе кругового обзора не видит цель, т.е. не может ни прицелиться, ни выполнить боевую задачу", - говорит офицер службы РЭБ российской группировки в Тартусе Вадим Ревин.

В порту к системе РЭБ, создающей непроницаемый купол над российскими группировками, подключается и корабельное вооружение.

Комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25 - система универсальная. Позволяет противодействовать всем видам летательных аппаратов, то есть авиации, крылатым и противокорабельным ракетам и, конечно же, не менее эффективно блокирует радиолокационные системы непосредственно кораблей противника.

15 апреля - день рождения подразделений радиоэлектронной борьбы. В разгар русско-японской войны, в 1904-м, радисты Порт-Артура, помешали японским крейсерам вести прицельный огонь. С той поры принцип постановки помех серьезно не изменился. Другое дело - арсенал. В перечне вооружений сотни образцов. Сегодня свой праздник сержанты и офицеры встретят в составе боевых расчетов. И Тартус и Хмеймим должны постоянно оставаться под непроницаемым для неприятеля невидимым куполом.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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