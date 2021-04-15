"Современник" отмечает 65-летний юбилей

Зрителей ждет премьера

Юбилей сегодня отмечает московский театр, который с самого первого дня и до сих пор собирает аншлаги. "Современнику" - 65! Масштаб программы празднования - под стать событию: премьера в самом театре, выставка о семи первых постановках в Музее современного искусства, аудиоспектакль для прогулок по Москве с основателями "Современника" и выход на линию столичного метро тематического поезда.

В "Современнике" – аншлаг. После спектакля - неизменный восторг. Актёры на вопрос, в чём главный секрет "Современника", отвечают просто:

"Я думаю, именно поэтому его так любят зрители, потому что он помогает жить дальше. Если не знаете, как жить дальше – приходите в театр", - говорит актриса Чулпан Хаматова.

С этого "Современник" и начинался. 65 лет назад группа молодых выпускников школы-студии МХАТ объединилась вокруг Олега Ефремова. Его главные заповеди актёры помнят до сих пор.

"Запомните раз и навсегда: театр – это не то место, где зарабатывают деньги. В театре надо служить", - рассказывает актёр театра "Современник" с 1961 года Виктор Тульчинский.

Эффект был потрясающий. Зритель услышал новый язык, такой понятный, такой важный. На спектакли "Современника" попасть было невозможно. Люди сидели, стояли, висели чуть ли не на люстрах.

"Это был взрыв. И, конечно, большая часть интеллигенции, молодёжи, она вся рванула в этот театр. Ефремову удалось создать такой ансамбль актёрский, коллектив таких единомышленников, действительно стоящих в том плане, что они все были заточены на одну идею", - говорит народный артист, художественный руководитель Национального драматического театра России Валерий Фокин.

Табаков, Волчек, Лаврова, Кваша, Евстигнеев… они все такие разные, каждый спектакль превращали в событие.

Когда Олег Ефремов ушел с частью труппы в Московский художественный, тяжелый выбор пришлось сделать Галине Волчек.

Она возглавила и спасла "Современник", превратив его в дом, который по сей день все берегут.

"Судя по тому, как я выгляжу, - в недошитом костюме, - я могу себе позволить ходить в нём по коридорам театра. Конечно, это и дом, и место работы. И значительные события моей жизни произошли именно здесь", - говорит заслуженный артист Владислав Ветров.

"Могу здесь поспать, могу погримироваться, могу переодеться. Ой. Здесь мои цветы. Здесь мои роли. Здесь вот всё, понимаете?" – говорит Алена Бабенко.

Молодые актёры в театре тоже практически живут. Вместе с мэтрами мужественно перенесли переезд на Яузу во время реконструкции исторического здания, вернулись и приступили к работе, помня каждое слово Галины Волчек.

"Она говорила, что необходимо катапультировать зрителей из своих собственных удобных кресел", - вспоминает актер Илья Лыков.

И ведь катапультируют. Каждый вечер. В каждом новом спектакле.

"Если меня это не волнует, зачем я про это буду говорить? И это единственный наш тезис с артистами", - объясняет худрук театра Виктор Рыжаков.

Судя по последним премьерам, говорят не зря. Современник в свои 65 по-прежнему молодой и живой.

Ольга Стрельцова, Егор Миронов, Станислав Ильин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram