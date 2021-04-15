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Вашингтон подготовил санкции против суверенного долга России

08:25
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Ограничения вступят в силу 14 июня

Администрация Джо Байдена готова ввести жесткие санкции против России, сообщила газета The New York Times.  По данным издания, президент США подпишет указ об ограничениях в работе американских банков с долговыми ценными бумагами России.
США готовят новые санкции против России

Объявление о санкциях в отношении суверенного долга России ожидается 15 апреля. Предполагается, что будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центробанка  и Минфина России, а также ее суверенного фонда.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщает, что подготовлены ограничительные меры против 12 российских граждан и 20 организаций. Кроме того, Вашингтон намерен выслать десять российских дипломатов. Повод – якобы имевшее место вмешательство Москву в американские  выборы, а также "атаки русских хакеров".

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