Как распознать обман с проверкой газа

Порой мошенники могут быть очень убедительны

Мошенники часто проникают в квартиры потенциальных жертв под видом проверки газовых труб и плит. Какие приемы они используют и как вывести злоумышленников на чистую воду, рассказала генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Попав в квартиру, мошенники могут напугать доверчивых граждан "утечкой" газа и предложить установку газоанализатора, который, по заверениям проверяющих, своевременно обнаружит проблему. Однако на деле пользы от прибора практически нет, передает агентство "Прайм".

"Бесполезными они часто являются потому, что их ставят без соблюдения определенных требований — такой прибор не опознает утечку", - предупредила эксперт.

Она объяснила, что газовые приборы проверяют раз в год сотрудники обслуживающей организации, причем делается это абсолютно бесплатно. Они устраняют утечки сами или направляют других специалистов в оговоренное с жильцами время. Чтобы окончательно убедиться в том, что в квартиру пришел настоящий газовщик, а не мошенник, следует позвонить в газовую службу или по телефону 112, добавила Бастрыкина.

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