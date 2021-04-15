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"Небо будет хмуриться": синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

08:59
  • четверг
  • 15 апреля 2021

В столицу вернутся дожди

Москвичам в четверг, 15 апреля, стоит готовиться к облачной с прояснениями погоде днем и небольшому дождю вечером, заявил синоптик Евгений Тишковец.
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"Сегодня небо будет хмуриться, будет облачно с прояснениями, вечером местами возможен небольшой дождь, но он будет вообще ни о чем, никакой погоды ее сделает. Днем в столице плюс 20-22 градуса, в Подмосковье - плюс 18-23. То есть июньские показатели климата", - рассказал эксперт.

Ветер в столице ожидается северо-восточный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление слегка превысит норму и поднимется до отметки в 749 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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