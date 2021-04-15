Москалькова рассказала об ожиданиях от послания Путина

По ее словам, любое послание посвящено одной и той же главной теме

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, чего ожидает от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Глава государства выступит с посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

Москалькова выразила мнение, что любое послание президента, упоминаются там права человека или нет, посвящено именно им.

"Все, что связано с экономикой, долголетием, демографией – это все права человека. Поэтому, конечно, я ожидаю, как будет представлена стратегия развития на ближайший год - за укрепление социальных гарантий, гарантий в правоохранительной сфере, где у меня больше всего обращений от людей, именно по уголовно-процессуальной тематике", - заявила омбудсмен.

Она добавила, что в современном мире одним из основных запросов общества стал ориентир на достижение справедливости, передает РИА Новости.

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