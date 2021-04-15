Ученые оценили влияние аномально теплого апреля на природу

Нестабильность атмосферы возросла

Россиянам можно не опасаться слишком жаркого лета или неурожая. Аномальное тепло в центре Европейской России было краткосрочным и не оказало особого влияния на летнюю погоду, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Супертеплая погода в апреле - это просто эпизод... Эта погода никак негативно не отразится на урожае. Все события, которые связаны с продолжительностью 2-3-4 дня для природы пустяки. Крайне редко бывает такая погода весной, ей надо наслаждаться...", - сказал Вильфанд агентству РИА Новости.

Метеоролог отметил, что всплеск тепла не говорит о том, что лето уже началось – впереди россиян ждут и дожди, и сильный ветер. В то же время, признал Вильфанд, нестабильность атмосферы за последние 35 лет существенно возросла.

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