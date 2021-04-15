ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В российских школах могут появиться уроки правильного питания

09:40
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Детей научат правилам ЗОЖ

Российских школьников нужно научить основам здорового питания и правильного образа жизни, считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В России на фастфуде могут появиться устрашающие картинки
Диетолог запретила поощрять детей сладостями

Письмо с предложением проводить для школьников регулярные лекции диетологов она направила имя министра просвещения Сергея Кравцова и на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"В целях повышения культуры питания и пищевого поведения несовершеннолетних, учитывая запрос родительской общественности, прошу вас рассмотреть возможность введения в школах России на системной основе регулярных уроков диетологов", - сказано в тексте письма.

Омбудсмен уверена, что подобные встречи помогут с профилактикой детского ожирения в стране. По мнению Волынец, лекции должны проходить не реже одного раза в три месяца. На них детям должны объяснить вред некоторых продуктов, научить составлять план питания и ответить на вопросы учеников. Также по желанию родителей и школьника может быть проведен индивидуальный осмотр и организовано наблюдение за состоянием веса ребенка.

Волынец добавила, что помимо врачей-диетологов на такие уроки можно приглашать спортсменов, фитнес-тренеров и других экспертов, передает RT.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.