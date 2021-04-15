В российских школах могут появиться уроки правильного питания

Детей научат правилам ЗОЖ

Российских школьников нужно научить основам здорового питания и правильного образа жизни, считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Письмо с предложением проводить для школьников регулярные лекции диетологов она направила имя министра просвещения Сергея Кравцова и на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"В целях повышения культуры питания и пищевого поведения несовершеннолетних, учитывая запрос родительской общественности, прошу вас рассмотреть возможность введения в школах России на системной основе регулярных уроков диетологов", - сказано в тексте письма.

Омбудсмен уверена, что подобные встречи помогут с профилактикой детского ожирения в стране. По мнению Волынец, лекции должны проходить не реже одного раза в три месяца. На них детям должны объяснить вред некоторых продуктов, научить составлять план питания и ответить на вопросы учеников. Также по желанию родителей и школьника может быть проведен индивидуальный осмотр и организовано наблюдение за состоянием веса ребенка.

Волынец добавила, что помимо врачей-диетологов на такие уроки можно приглашать спортсменов, фитнес-тренеров и других экспертов, передает RT.

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