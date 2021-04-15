Собянин: Более миллиона москвичей получили первый компонент прививки от COVID-19

В столице работают более 100 пунктов вакцинации

Вакцинацию двумя компонентами препарата от коронавируса прошли более 820 тысяч москвичей. А число жителей столицы, получивших первый компонент вакцины, на днях превысило миллион человек, сообщил в своем блоге мэр Москвы. Сергей Собянин отметил, что почти 45% сделавших прививку - москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего.

Мэр столицы напомнил в своем блоге, что Москва первой среди регионов, в декабре прошлого года, начала вакцинацию от COVID-19. Тогда у москвичей было много сомнений относительно возможных осложнений или побочных явлений после введения российского препарата.

Однако вакцина доказала свою эффективность, надежность и безопасность. Из миллиона сделавших прививку москвичей заболели считанные единицы, пишет Собянин. Сегодня Москва полностью обеспечена запасами препарата, в столице работают 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, несколько выездных точек в крупных торговых центрах. Началась вакцинация маломобильных граждан на дому.

Мэр Москвы подчеркнул: сегодня у москвичей есть все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом. Впереди – лето, сезон отдыха и отпусков. Собянин призвал жителей столицы не откладывать вакцинацию – если они хотят в эти месяцы жить нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино.

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