Россиян ждет рост цен на сладости

Производство кондитерских изделий стало дороже

Производители кондитерских изделий заявили о планах поднять цены на свою продукцию. За это уже высказались компании "Акульчев", "Эссен Продакшн АГ" и кондитерская фабрика "Победа".

Отмечается, что увеличивать стоимость сладостей производители вынуждены из-за постоянного подорожания сырья на рынке масложировой продукции. Генеральный директор "Эссен Продакшн АГ" Леонид Барышев объяснил, что сахар в годовом выражении подорожал на 100%, какао-порошки на 30-40%, а в среднем рост затрат на сырье составил порядка 50–70%.

"Этот рост не последний, в течение года с большой вероятностью будем еще вести переговоры о повышении", - заявил Барышев.

Он отметил, что на повышение цен повлиял Китай, который начал резко закупать сырье огромными объемами и тем самым вызвал по некоторым позициям мировой дефицит. При этом в России производители намерены увеличивать цены постепенно, чтобы "не травмировать потребителя".

Президент кондитерской фабрики "Победа" Виталий Муравьев согласен с коллегой. Он добавил, что, помимо сырья, дороже стала и упаковка. "Похожая ситуация с картоном для упаковки: он начал дорожать из-за нехватки отечественного сырья — в пандемию сократился сбор макулатуры", - отметил Муравьев. По его словам, в среднем рост цен на продукцию составил 3%, а себестоимость увеличилась на 10%.

В Минсельхозе заверили, что причин для существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет. В ведомстве подчеркнули, что что принятые правительством меры по стабилизации цен на продовольствие учитывают и "сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции", передает РБК.

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