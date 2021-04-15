СКР показал видео с места гибели пятерых детей под Екатеринбургом

Дом выгорел дотла

Уголовное дело возбуждено после гибели пятерых детей во время пожара в частном доме села Бызово. Об этом сообщает "ТВ Центр".

При разборе завалов сразу были найдены тела четверых, и только недавно обнаружено пятое. По уточненным данным, трое взрослых и двое детей - трёх и полутора лет - направлены в больницы Нижнего Тагила.

Пожар в доме, где проживала многодетная семья, начался около полуночи. К прибытию первых экипажей спасателей здание было полностью объято пламенем. Одна из версий трагедии - ветхость электропроводки. На видео, которое опубликовал Следственный комитет, видно, что дом выгорел дотла.

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