Подписано соглашение о производстве "Спутника V" в Южной Корее

Выпускать препарат начнут в конце апреля

Первое соглашение о выпуске вакцины от коронавируса в рамках консорциума в Южной Корее заключил Российский фонд прямых инвестиций. РФПИ подписал договор с южнокорейскими компаниями GL Rapha и ISU ABXIS.

"РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий, и компания ISU ABXIS (подразделение ISU GROUP) подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Корее", - сообщили в фонде.

Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Корея – один из ключевых партнеров фонда по производству вакцины "Спутник V". Заключенное соглашение позволит расширить производственные мощности для выпуска препарата в этой стране.

Консорциум для производства российской вакцины "Спутник V" в Корее был создан в феврале 2021 года. В него вошли восемь ведущих фармацевтических компаний. Ожидается, что производство препарата на предприятии ISU ABXIS в городе Йонъин начнется в конце апреля, передает РИА Новости.

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