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Невестка Валерии рассказала о проблемах со здоровьем

10:02
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Девушка не может восстановиться после родов

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина родила дочку в первый день этого года, но за 3,5 месяца, прошедших после этого, молодая мама так и не смогла полностью восстановить здоровье.

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23-летняя Шульгина призналась, что несколько дней назад почувствовала себя плохо и упала в обморок посреди улицы. Девушка сразу обратилась к врачу, медики диагностировали у нее железодефицитную анемию.

"Всю прошлую неделю ужасно себя чувствовала, был упадок сил. В итоге в субботу упала на улице в обморок. Врач выявил причину. Поставили капельницу", - поделилась с поклонниками невестка Валерии.

Она подчеркнула, что сейчас начала более серьезно относиться к своему здоровью, полноценно питаться и чаще бывать на свежем воздухе.

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