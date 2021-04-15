Невестка Валерии рассказала о проблемах со здоровьем

Девушка не может восстановиться после родов

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина родила дочку в первый день этого года, но за 3,5 месяца, прошедших после этого, молодая мама так и не смогла полностью восстановить здоровье.

23-летняя Шульгина призналась, что несколько дней назад почувствовала себя плохо и упала в обморок посреди улицы. Девушка сразу обратилась к врачу, медики диагностировали у нее железодефицитную анемию.

"Всю прошлую неделю ужасно себя чувствовала, был упадок сил. В итоге в субботу упала на улице в обморок. Врач выявил причину. Поставили капельницу", - поделилась с поклонниками невестка Валерии.

Она подчеркнула, что сейчас начала более серьезно относиться к своему здоровью, полноценно питаться и чаще бывать на свежем воздухе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram