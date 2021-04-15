После коронавируса детям может угрожать инсульт

Среди осложнений после COVID-19 присутствуют неврологические патологии

У детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, ученые выявили ряд редких неврологических патологий. Отмечается, что эти болезни сложно распознать на ранних этапах.

Ранее в журнале The Lancet появились результаты исследования, в ходе которого специалисты с помощью МРТ зафиксировали неврологические отклонения у 38 детей.

Четверо маленьких пациентов скончались из-за патологий ЦНС, еще у четырех ребят обнаружили тромбоишемическую болезнь, а один ребенок пережил инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг.

"У ряда пациентов младшего возраста возможны нарушения работы нервной системы в виде судорог, разной степени угнетения сознания, развития цереброваскулита, энцефалита", - отметила врач-невролог Оксана Загилова.

Она объяснила, что иммунная система атакует нервные клетки организма из-за недостаточного содержания кислорода в крови, а также нарушений кроветворения, в результате чего образуются тромбы – причина инсультов и инфарктов.

Также к поражению ЦНС может привести мультивоспалительный синдром, отметила инфекционист Елена Белова. "При МРТ-исследовании могут выявляться признаки цереброваскулита, ишемические и геморрагические инсульты, очерченные очаги демиелинизации", - добавила она.

Отмечается, что в России постковидный синдром у детей выявляют крайне редко. За последний год специалисты зафиксировали около тридцати случаев мультивоспалительного постковидного синдрома у детей, передают "Известия".

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