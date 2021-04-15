ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После коронавируса детям может угрожать инсульт

12:35
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Среди осложнений после COVID-19 присутствуют неврологические патологии

У детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, ученые выявили ряд редких неврологических патологий. Отмечается, что эти болезни сложно распознать на ранних этапах.

Случаев тромбоза после применения "Спутника V" не зафиксировано
Путин получил второй укол вакцины от коронавируса

Ранее в журнале The Lancet появились результаты исследования, в ходе которого специалисты с помощью МРТ зафиксировали неврологические отклонения у 38 детей.

Четверо маленьких пациентов скончались из-за патологий ЦНС, еще у четырех ребят обнаружили тромбоишемическую болезнь, а один ребенок пережил инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг.

"У ряда пациентов младшего возраста возможны нарушения работы нервной системы в виде судорог, разной степени угнетения сознания, развития цереброваскулита, энцефалита", - отметила врач-невролог Оксана Загилова.

Она объяснила, что иммунная система атакует нервные клетки организма из-за недостаточного содержания кислорода в крови, а также нарушений кроветворения, в результате чего образуются тромбы – причина инсультов и инфарктов.

Также к поражению ЦНС может привести мультивоспалительный синдром, отметила инфекционист Елена Белова. "При МРТ-исследовании могут выявляться признаки цереброваскулита, ишемические и геморрагические инсульты, очерченные очаги демиелинизации", - добавила она.

Отмечается, что в России постковидный синдром у детей выявляют крайне редко. За последний год специалисты зафиксировали около тридцати случаев мультивоспалительного постковидного синдрома у детей, передают "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Девочка в маске
Девочка в маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.