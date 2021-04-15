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Назван размер зарплаты российских космонавтов

10:33
  • четверг
  • 15 апреля 2021

О повышении ранее объявил президент Владимир Путин

Размер зарплат российских космонавтов после повышения назвали в Роскосмосе. По данным заместителя гендиректора госкорпорации Максима Овчинникова, кандидаты в космонавты теперь будут получать примерно 300 тысяч рублей в месяц, а опытным покорителям космоса будут платить более 500 тысяч.
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"Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% - чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% - их зарплата чуть больше, чем 500 тысяч рублей в среднем", - сказал Овчинников. Он напомнил, что о значительном повышении зарплат космонавтов ранее объявил президент России Владимир Путин.

По данным Овчинникова, до сих пор российские космонавты получали за свою работу почти в два раза меньше, чем их коллеги в Европе или США. Зарплаты астронавтов Европейского космического агентства – 7-8 тысяч долларов, а у представителей NASA – 8-9 тысяч долларов, передает ТАСС.

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