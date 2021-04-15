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Депутат МГД Андрей Титов: Московский инновационный кластер стимулирует разработку "зеленых" технологий

10:44
  • четверг
  • 15 апреля 2021

В составе кластера появилось экологическое объединение

Новое межотраслевое объединение "Зеленая Москва" сформировано в составе Московского инновационного кластера. Об этом сообщил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов. Цель объединения – создание экологически чистых технологий для города.

"Развитие зеленой экономики, разработка экологичных решений для бизнеса - это одно из самых перспективных направлений сейчас и на столичном рынке, и на мировом. Например, по оценкам Allied Market Research, мировой рынок экологически чистых технологий и устойчивого развития будет расти в среднем на 24% в год, и к 2027 году достигнет 48,4 млрд долларов", - рассказал Титов.

В объединение уже вошли 30 участников, в том числе Институт синтетических полимерных материалов имени Ениколопова Российской академии наук и другие научные объединения и промышленные компании.

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