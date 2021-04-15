Коронавирусом в России заболели еще 8944 человека

Вылечились 10225 человек

В России за минувшие сутки выявили 8944 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2455. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 719 человек, в Подмосковье - 565.

Выздоровели за сутки 10225 человек. Скончались 398 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4675153 человека. Вылечились 4301448, умерли 104398 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 124,7 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 507962 человека.

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