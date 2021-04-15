Сенатор Святенко: "Весеннюю неделю добра" в Москве посвятили навыкам оказания помощи

Делающие смогут посетить тренинги и лекции по семи представленным блокам

"Весеннюю неделю добра" в столице в этом году посвятили навыкам оказания помощи, рассказала сенатор-представитель Московской городской думы в верхней палате парламента, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"В Москве продолжается акция "Весенняя неделя добра". В рамках акции волонтеры проводят познавательные акции, лекции, квизы и круглые столы, а участники могут получить необходимые навыки помощи близким. Московские волонтеры стали значительной силой в год пандемии. В тяжелых условиях тысячи людей мобилизовались, чтобы помочь своему городу, своим соседям. Многие впервые заинтересовались деятельностью центра "Мосволонтер" и не пожалели", - рассказала парламентарий.

По ее словам, волонтеры, задействованные в оказании помощи нуждающимся, тратят много сил и времени, но взамен приобретают опыт, друзей и удовлетворение от сделанного. В этом году "Весенняя неделя добра" направлена на обучение людей новым полезным навыкам, подчеркнула Святенко.

В проведении благотворительных акций, тренингов, лекций и других мероприятий будут задействованы более 5 тысяч столичных добровольцев. Всего проект будет поделен на семь тематических направлений, каждое из которых насыщено и по предлагаемым активностям, и по проработке темы. К примеру, в блоке помощи близким есть и лекции по психологическому здоровью, экологичным методам поддержки своей семьи, а по теме первой помощи проводится не просто занятие, а игра в формате "Что? Где? Когда?".

"Что немаловажно, материалы лекций будут доступны и после завершения недели. Всего в рамках акции запланировано около 40 онлайн- и офлайн-мероприятий, которые помогут увидеть, как много у нас в городе делается силами волонтеров, активистов, и насколько велик запрос общества на такую деятельность. Надеюсь, по результатам "недели добра" к деятельности "Мосволонтера" присоединятся и те, кто раньше не занимался такой общественной работой", - резюмировала Святенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram