Байден введет новые санкции против России перед встречей с Путиным

В Москве их без ответа не оставят

О намерении США выслать из страны до десяти российских дипломатов сообщает американская пресса. Ведущие издания ссылаются на источники в Белом доме. И утверждают: уже сегодня администрация Байдена может ввести и новые санкции в отношении российского суверенного долга.

30 дней на сборы и билет в один конец. Американская пресса дозировано выдает информацию о санкциях, которые, как утверждают источники, администрация Байдена намерена ввести против Москвы уже сегодня. CNN сообщает, что принято решение выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. Bloomberg уточняет: рестрикции коснутся не только сотрудников дипведомств.

"Под санкции могут попасть граждане России, а также около 20 юридических лиц. Рестрикции могут быть введены уже в четверг, 15 апреля. По данным источников, власти Соединенных Штатов намерены выслать из страны 10 российских дипломатов и официальных лиц", - сообщает издание.

New York Times выходит с развернутой статьей, где детально рассказывается, как и за что нужно наказать Россию. Это и постоянно приписываемое Москве, но так и не доказанное, вмешательство в американские выборы, и оставшаяся неподтвержденной информация разведки США о том, что наша страна предлагала выплатить награду боевикам за убийства американцев в Афганистане. Напомнили, что Россия наращивает войска возле границ Украины, не уточнив, правда, что на своей же территории. И главная страшилка для заокеанской аудитории - неуловимые русские хакеры. А чтобы у читателя совсем уж не осталось сомнений в том, кто лично стоит за всеми кибератаками, журналисты New York Times проиллюстрировали свою статью фотографией Путина.

По информации репортеров, очередные санкции коснутся суверенного долга России. Американским финансовым институтам запретят покупать долговые ценные бумаги напрямую у наших Центробанка и Минфина.

"Ограничения на суверенный долг влияют на способность страны привлекать долларовые облигации, поскольку кредиторы побоятся быть отрезанными от американских финансовых рынков. Соединенные Штаты использовали аналогичные методы, в частности, против Ирана", - пишет NYT.

В Белом Доме, Совете Нацбезопасности и Министерстве финансов США информацию о планируемых рестрикциях пока не комментировали. Статьи с антироссийской риторикой появились в американской прессе аккурат после звонка Джо Байдена Владимиру Путину, во время которого именно из Вашингтона прозвучало предложение встретиться. И хотя Москва не раз подчёркивала, что готова налаживать взаимовыгодное сотрудничество, этот разговор заокеанской аудитории преподносят не как попытку перевести двусторонние отношения хоть в какое-то конструктивное русло, а как грозное предупреждение российскому лидеру.

Во вторник посол США в России Джон Салливан был вызван для разговора с помощником президента Юрием Ушаковым. Американского дипломата поставили в известность, что на любые недружественные шаги наша страна будет реагировать самым решительным образом. В Совете Федерации сегодня заявили, что на высылку российских дипломатов должен последовать зеркальный ответ по соответствующим позициям.

Лилия Акиньшина, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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