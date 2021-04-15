Ситуация с коронавирусом: кризис вакцин в Европе и антирекорд в Турции

Лучше ситуация не становится

В России, по данным оперативного штаба, за сутки выявлено 8944 новых случая коронавируса. С сегодняшнего дня прекращено авиасообщение с Турцией, где число инфицированных каждый день бьёт рекорды. И теперь тест на COVID-19 в обязательном порядке должны сдавать все, кто возвращается в страну из-за рубежа любым транспортом.

Авиасообщение с Турцией фактически прекращено. Остались лишь два рейса в неделю - в Стамбул. По данным Российского союза туриндустрии, в стране сейчас находятся около 30 тысяч наших граждан. Как и в прошлом году, авиакомпании уже составляют графики вывозных рейсов. Ростуризм открывает горячую линию по вопросам, связанным с ограничением полётов.

Вернуться домой смогут все. А вот в процесс возвращения Роспотребнадзор сегодня внес изменения. Тем, кто приехал в Россию любым видом транспорта, а не только самолетом, как было ранее, предписано выполнить несколько несложных шагов. Во-первых, заполнить анкету на сайте "Госуслуги", затем в течение трех дней сдать ПЦР-тест. Не выходить из дома, пока не будет получен результат, его данные загрузить на сайт "Госуслуги".

Между тем, в Турции сегодня новый антирекорд по числу инфицированных - почти 63 тысячи. И это несмотря на серьёзные ограничительные меры: комендантский час, закрытие предприятий общепита и запрет на массовые мероприятия.

В Европе продолжается кризис вакцин. И пока одни спорят, другие действуют. Дания первой из стран ЕС полностью прекратила использование препарата компании AstraZeneca из-за побочных эффектов, и на неопределённое время решила воздержаться от прививок американской Johnson & Johnson.

В этой непростой ситуации в Сербии началось производство нашей вакцины "Спутник V". Ее безопасность и эффективность доказана уже миллионами инъекций и в мире, и в России.

Вакцинироваться или нет - такой вопрос для 96-летней жительницы Забайкальского края не стоял. Прививку ей сделали на дому, как и еще сотням пенсионеров регионы.

Выездную вакцинацию для маломобильных граждан сейчас активно проводят и в Москве. А всего, как сообщил мэр Сергей Собянин, число горожан, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей столицы.

"Впереди – лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию. Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть", - написал мэр в своем блоге.

Российская вакцина "Спутник V" на днях получила одобрение в Белоруссии. В конце месяца ее производство планируют начать в Южной Корее. А 19 апреля первый вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о поставках.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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