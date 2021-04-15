Жители поселка в Приморье несколько месяцев страдают из-за плохой воды

Местные власти обещают все исправить, но ничего не меняется

В приморском посёлке Зарубино, где из кранов почти два месяца течёт жидкость странного цвета и запаха, люди вынуждены обходиться привозной водой. Но хватает ее далеко не на все нужды. После огласки в СМИ, местная администрация обещала исправить ситуацию к концу марта. Однако ничего не меняется.

Налет от горячей воды в ванной остается такой, что на нем хоть картины рисуй. Из крана идет не только ржавчина, но и песок с мусором. Ни помыться, ни постирать. А посуду моют в два этапа. Обязательно ополаскивают в холодной чистой, но привозной воде, иначе черный налет остается и на тарелках. Из крана с холодной водой, тоже бежит мутная жидкость. Такую только для технических нужд используют.

В водной блокаде жители поселка Зарубино уже больше двух месяцев. Территория участвует в программе "Чистая вода". На водозаборе идет масштабная реконструкция. Но во время подземных работ строители наткнулись на бочки с соляркой. Пробили их, и топливо пошло в краны жителей. Тогда глава поселения нашей съемочной группе обещал, что к концу марта ситуацию исправят. Но до сих пор, чистую воду большинство жителей могут только набрать на подвозе. Набирают в ведра, бутылки, канистры, кто сколько сможет унести. И если еще месяц назад работало три машины, то сейчас остался "КамАЗ" на семь тонн.

Таким же способом запасаются водой и все социальные учреждения. Сотрудницы этого детского сада вот так каждый день носят воду. Объемы внушительные - около 150 литров ежедневно. Ведь нужно приготовить еду на 64 ребенка, регулярно проводить уборку, стирать постельное белье

Подрядчик задерживает сроки на две недели, говорит глава поселения. Но, по его словам, результаты программы есть. Вот, например, в здании самой администрации из крана течет совсем другая вода.

На водозаборе установили уже все колодцы. Но на качестве воды не у всех жителей это отражается. Грязная вода действительно не во всех домах. Однако за ту мутную жидкость, которая шла из кранов два месяца, жители так и не получили обещанный перерасчет.

В ближайшее время пробы с водозабора возьмут специалисты Роспотребнадзора. Если показатели будут хорошие, то, по словам главы, подвоз воды могут прекратить. Но успеет ли к этому времени прочиститься вся система в поселке — вопрос открытый.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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