В Подмосковье открылся форум волонтеров-медиков

Одна из тем - борьба с глобальными эпидемиями

Пятый Всероссийский форум волонтёров-медиков стартовал в Московской области. Он проходит в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей", передает "ТВ Центр".

Одна из важных тем - борьба с глобальными эпидемиями. Сотни участников из разных регионов обсуждают развитие молодёжных инициатив в сфере здравоохранения. Присоединиться к дискуссии можно и в формате онлайн.

"В течение форума будет огромное количество интересных площадок по здравоохранению, по тому, как организовывать волонтёрскую деятельность. По интеграции социально-значимых инициатив, региональную повестку. Ну и, конечно, мастер-классы для того, чтобы прокачать навыки и возможности наших волонтёров, координаторов", - сообщил председатель Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики" Павел Савчук.

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