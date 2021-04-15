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В Подмосковье открылся форум волонтеров-медиков

12:13
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Одна из тем - борьба с глобальными эпидемиями

Пятый Всероссийский форум волонтёров-медиков стартовал в Московской области. Он проходит в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей", передает "ТВ Центр".

Одна из важных тем - борьба с глобальными эпидемиями. Сотни участников из разных регионов обсуждают развитие молодёжных инициатив в сфере здравоохранения. Присоединиться к дискуссии можно и в формате онлайн.

"В течение форума будет огромное количество интересных площадок по здравоохранению, по тому, как организовывать волонтёрскую деятельность. По интеграции социально-значимых инициатив, региональную повестку. Ну и, конечно, мастер-классы для того, чтобы прокачать навыки и возможности наших волонтёров, координаторов", - сообщил председатель Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики" Павел Савчук.

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Форум волонтеров-медиков
Форум волонтеров-медиков
Форум волонтеров-медиков
Форум волонтеров-медиков
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