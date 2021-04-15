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В Берлине заявили о критической ситуации в германских клиниках

10:54
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Отделения реанимации заполнены до отказа

Ситуация в германских клиниках вызывает тревогу у властей в Берлине. В Минздраве страны обстановку назвали критичной: отделения реанимации в медучреждениях заполнены.
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"Ситуация во многих отделениях интенсивной терапии становится все более критичной изо дня в день", - заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. По его данным, сейчас в таких отделениях проходят лечение почти 5 тысяч человек, это число может вырасти до 6 тысяч к концу месяца.

После снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Германии в январе и феврале показатели вновь резко пошли вверх в марте. Медики видят причину в появлении нового, более заразного штамма.

За прошлые сутки в Германии было зафиксировано почти 30 тысяч случаев инфицирования, скончались 294 пациента с коронавирусом. Врачи полагают, что рост заболеваемости COVID-19 в стране в ближайшее время продолжится, передает ТАСС.

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