В Москве объявили программу Дней исторического и культурного наследия

Более 200 экскурсий проведут в столице

В этом году в Москве в 21-й раз пройдут Дни исторического и культурного наследия, мероприятия начнутся 18 апреля и продолжатся до 31 мая, заявили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Некоторые мастер-классы и экскурсии пройдут в онлайн-формате. Посмотреть их можно на YouTube-канале Мосгорнаследия.

"Дни исторического и культурного наследия - ежегодная познавательная акция, посвященная памятникам архитектуры Москвы. В экскурсионную программу этого года включено около 90 объектов, в том числе те, что были отреставрированы недавно. Среди них Дом Наркомфина и Северный речной вокзал. Всего с 18 апреля по 31 мая пройдет больше 200 экскурсий. А кроме того, организаторы готовят краеведческий диктант и исторический онлайн-марафон", - рассказала о событии заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что в ходе экскурсий посетители должны будут соблюдать все предписанные санитарные меры.

18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, состоится онлайн-марафон, в ходе которого телеведущий Михаил Зеленский встретится с архитекторами-реставраторами и молодыми специалистами, которые работают на московских объектах. Также в программу марафона войдут прямые включения с экскурсий и объектов реставрации. Одной из локаций станет гостиница "Пекин", с высоты которой зрители полюбуются видами города и узнают о реставрации скульптур, которая завершилась в 2020 году. Зрителям покажут мастер-класс по реставрации старинной книги, а детей научат лепить из пластилина.

Также для участников марафона проведут онлайн-прогулки по дому Быкова, которому вернули жилую функцию, и Дому журналиста, где сейчас идет реставрация исторических помещений. Виртуальную экскурсию по находящемуся на реставрации Театру эстрады проведет его художественный руководитель Геннадий Хазанов.

Кроме того, все желающие смогут написать краеведческий диктант "Московский код" на портале "Узнай Москву".

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