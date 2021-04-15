Турция подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море

Вашингтону придется заново уведомлять Анкару
Соединенные Штаты действительно отменили проход своих военных кораблей в Черное море. Это подтвердил глава МИД Турции. Мевлют Чавушоглу отметил, что по правилам предусмотрена трехдневная отсрочка.
"Вчера США устно подтвердили нам, что отменили проход. Письменного уведомления пока нет", - заявил Чавушоглу.
Как сообщалось ранее, США уведомили турецкие власти, что два боевых корабля пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля. Однако позже стало известно, что эсминцы остановились на Кипре.
Глава МИД Турции пояснил: если американские корабли не пройдут через проливы Дарданеллы и Босфор 15 апреля – или в течение последующих трех дней - то в соответствии с конвенцией Монтре США снова смогут запросить проход кораблей только через 15 дней, передает "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram