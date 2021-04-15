Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Президенты подтвердили настрой на укрепление российско-белорусских отношений

Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону. Президенты России и Белоруссии в числе прочих тем затронули и проблему Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля.

"В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута тема нагорнокарабахского урегулирования", - говорится в сообщении.

Президенты обсудили также некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram