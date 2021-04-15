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Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

11:35
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Президенты подтвердили настрой на укрепление российско-белорусских отношений

Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону. Президенты России и Белоруссии в числе прочих тем затронули и проблему Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля.
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"В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута  тема нагорнокарабахского урегулирования", - говорится в сообщении.

Президенты обсудили также некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

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