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Дмитрий Певцов предлагает вернуть практику советских "пятилеток" для экономического рывка России

12:29
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Артист уверен, что российской экономике нужны перемены

Артист Дмитрий Певцов заявил, что России необходим переход к экономическому планированию со стороны государства. По его словам, такой подход спасет от эффекта "качающейся палубы" рыночной экономики.

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Певцов заявил, что российской экономике необходимо вернуться к планированию "пятилетками". "Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок – это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта "регулировка" от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает. Население не понимает, что будет в будущем", - считает артист.

С его позицией согласна экономист, специалист Минсельхоза времен РСФСР Галина Козловских. "Сегодня наша экономика больше похожа на странника, который бредет, куда вздумается. Рыночная экономика смела все, но, как оказалось, сама она регулировать ничего не может. Необходимо искать пути соединения плановой и рыночной экономики. Не надо возвращать Госплан, мелочное регулирование осталось в прошлом. Нужны цели и задачи развития государства, стратегическое планирование и аудит на уровне проектов", - считает она.

Свою точку зрения высказал и профессор Высшей школы экономики, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. По его словам, рыночная экономика и планирование могут уживаться друг с другом. "Надо дать возможность проявлять предпринимательскую инициативу, чтобы было не 20 % предпринимателей, как сейчас, а выше 50 %, как в развитых странах", - резюмировал Гонтмахер.

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