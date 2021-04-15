В столице заработал единый координационный центр стационарного соцобслуживания

Специалисты помогут собрать документы для переезда в интернат

Ежегодно в департамент труда и социальной защиты населения поступает не менее 3 тысяч обращений от москвичей по вопросам деятельности городских домов-интернатов для взрослых. Часть обращений касается информации о статусе поданных на рассмотрение документов. Облегчит процесс оформления открывшийся в Москве Координационный центр стационарного социального обслуживания, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем повышать качество социальных услуг в городе. Одно из нововведений - создание единого Координационного центра стационарного социального обслуживания. Специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем", - рассказала Ракова журналистам.

Заммэра пояснила, что теперь претенденту на стационарную соцпомощь достаточно знать один номер телефона. Позвонив по нему, он может получить исчерпывающую информацию по движению своего дела. Расскажут эксперты горячей линии и о том, какие документы нужны для оформления путевки в дом-интернат, о порядке действий при переезде в социальное учреждение, помогут связаться с проживающими в интернатах родственниками.

В рамках Координационного центра продолжает работать горячая линия психологической поддержки "Мы рядом". Операторы оказывают психологическую поддержку работникам, жителям домов-интернатов, а также их близким. Получить консультацию по стационарному социальному обслуживанию в Москве можно по телефону: 8-495-276-11-55.

Анастасия Ракова подчеркнула, что порядок получения социальной помощи в городе не изменится. Родным или представителям нуждающегося в соцпомощи нужно, как и раньше, обратиться с заявлением в любой центр госуслуг "Мои документы".

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