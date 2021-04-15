"Шаг вперед, два назад": Песков о возможных новых санкциях США

Москва не оставит их без ответа

Санкции, которые США, вероятно, введут в отношении России, не поспособствуют встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"То, что, скажем так, обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, это однозначно. Помешает или не помешает встрече, это будет решение президентов", - сказал представитель Кремля, добавив, что окончательное решение об участии в саммите остается за президентом.

Комментируя возможность введения новых санкций, Песков заявил, что дыма без огня не бывает, но призвал дождаться конкретных решений Вашингтона. При этом, отметил пресс-секретарь президента, Москва осуждает любые санкционные устремления и считает их незаконными. Не останутся ограничительные меры и без ответа.

"Конечно, не хотелось бы в наших двусторонних отношениях действовать по этой ленинской формуле "шаг вперед-два шага назад", - добавил Песков.

Ранее сегодня сразу несколько американских СМИ сообщили о планах Вашингтона ввести новые ограничительные меры против Москвы. В частности, санкции могут коснутся российского госдолга. Финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния. Кроме того, под санкции могут попасть десяток россиян и порядка 20 компаний. Также из США могут выслать десять российских дипломатов.

13 апреля Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил встретиться на территории третьей страны. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча может состояться в "ближайшие недели". Дмитрий Песков назвал такие сроки нереальными. Он предположил, что Блинкен имел ввиду предстоящий климатический саммит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram