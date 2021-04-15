Песков оценил состояние Путина после второй прививки от коронавируса

Побочных эффектов не наблюдается

Владимир Путин на здоровье не жалуется. Президент России Владимир Путин переносит прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса без побочных эффектов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время первого компонента", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что никаких побочных эффектов после прививки у президента не наблюдается. Представитель Кремля уверен, что пример Владимира Путина мотивирует россиян также принять участие в вакцинации, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram