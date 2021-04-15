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Песков оценил состояние Путина после второй прививки от коронавируса

13:02
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Побочных эффектов не наблюдается

Владимир Путин на здоровье не жалуется. Президент России Владимир Путин переносит прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса без побочных эффектов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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"Учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время первого компонента", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что никаких побочных эффектов после прививки у президента не наблюдается. Представитель Кремля уверен, что пример Владимира Путина мотивирует россиян  также принять участие в вакцинации, передает ТАСС.

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