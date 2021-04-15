В Санкт-Петербурге могут начать штрафовать за лай

Санкции грозят хозяевам шумных питомцев

В Санкт-Петербурге предложили применять штрафные санкции к владельцам домашних животных, которые нарушают покой соседей. Об этом рассказал начальник ветуправления города Юрий Андреев.

"Данное предложение появилось не на пустом месте, а из ежедневной практики. Дело в том, что многие жители Санкт-Петербурга жалуются на отсутствие возможности комфортно жить, воспитывать детей и отдыхать из-за безответственности владельцев животных", - объяснил он.

По словам Андреева, без малого два года на управление ветеринарии возложен надзор за исполнением норм 498-го федерального закона "Об ответственном обращении с животными". Эксперт подчеркнул, что есть много способов избежать конфликтных ситуаций с соседями. Как минимум, стоит задуматься, получится ли обеспечить питомца всем необходимым, передают "Невские новости".

"Это касается и вопросов выгула, и лая, и с кем оставлять животное. Дело тут даже не в стоимости содержания, кормления, лечения, а в готовности к различным ситуациям. Достаточно ли будет отдать команду питомцу не гавкать? Если собака воспитана, то она и так не будет этого делать. А если не воспитана, то разговаривать с ней толку нет", - резюмировал Андреев.

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