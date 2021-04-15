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Депутат МГД Головченко: Бизнес может возместить 50% затрат на рекламу в сети за счет городских субсидий

13:29
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Но не более 700 тысяч

Столичные предприниматели могут возместить до 50% затрат на интернет-рекламу за счет субсидии из городского бюджета. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

"В 2020 году многие московские компании перестраивали процессы: налаживали онлайн-продажи, запускали доставку через маркетплейсы и агрегаторы. Это потребовало значительных ресурсов, и появление такой меры поддержки, как компенсация затрат на онлайн-продвижение", - рассказал депутат.

Теперь компании могут компенсировать до 50% затрат на интернет-рекламу, но не более 700 тысяч рублей. Головченко напомнил, что компенсировать можно и затраты на участие в выставках, конкурсах и фестивалях. Также город возмещает предпринимателям затраты на оплату услуг торговых площадок и маркетплейсов.

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