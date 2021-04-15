Москвичи смогут проверить свои знания на краеведческом диктанте

Вопросы будут касаться истории города

Краеведческий диктант "Московский код" пройдет 18 апреля. Проверить свои знания о Москве все желающие смогут на портале "Узнай Москву" с 10:00 до 22:00. Вопросы диктанта посвящены историческим зданиям и памятникам, архитектурным элементам и стилям, знаменитым зодчим, памятным адресам столицы.

В этом году краеведческий диктант “Московский код” пройдет уже в третий раз. Участники смогут не только проверить свои знания о столице, но также узнать новые исторические факты и городские легенды. Всего в диктант войдут 25 вопросов, над составлением которых поработали краеведы, архитекторы, реставраторы и историки.

Свыше 100 участников, ответивших верно на наибольшее количество вопросов за наименьшее время, получат подарочные сертификаты от партнеров проекта. На прохождение диктанта дается один час. Ограничений по возрасту для участников нет.

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