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США внесли в санкционный список более 30 российских организаций

13:41
  • четверг
  • 15 апреля 2021

В черном списке также не менее 10 граждан России

Более 30 российских организаций и десяток граждан России внесены Вашингтоном в санкционные списки. Предполагаемый новый виток рестрикций прокомментировала телекомпания CBS со ссылкой на свои источники.
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"Ожидается, что санкции затронут более 30 российских организаций. Будут высланы из США по меньшей мере 10 российских граждан, включая представителей разведки и дипломатов", - сообщила телекомпания.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон подготовил новый пакет антироссийских санкций, ограничения затронут, в частности, суверенный долг России. Повод для очередного витка санкционной войны, по данным агентства - предполагаемый взлом программного обеспечения компании SolarWinds "российскими хакерами", а также "вмешательство в выборы президента США". Официально о санкциях, как ожидается, будет объявлено 15 апреля.

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