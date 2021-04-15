США внесли в санкционный список более 30 российских организаций

В черном списке также не менее 10 граждан России

Более 30 российских организаций и десяток граждан России внесены Вашингтоном в санкционные списки. Предполагаемый новый виток рестрикций прокомментировала телекомпания CBS со ссылкой на свои источники.

"Ожидается, что санкции затронут более 30 российских организаций. Будут высланы из США по меньшей мере 10 российских граждан, включая представителей разведки и дипломатов", - сообщила телекомпания.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон подготовил новый пакет антироссийских санкций, ограничения затронут, в частности, суверенный долг России. Повод для очередного витка санкционной войны, по данным агентства - предполагаемый взлом программного обеспечения компании SolarWinds "российскими хакерами", а также "вмешательство в выборы президента США". Официально о санкциях, как ожидается, будет объявлено 15 апреля.

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