Россиянам начнут раздавать землю в Арктике

Программу "Дальневосточный гектар" расширили

Правительство выделит более 22 миллиардов рублей на программу сохранения рабочих мест в стране. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина, которое состоялось в формате онлайн.

Речь также зашла о программе "Дальневосточный гектар". Теперь она начнёт действовать и на территории регионов Арктической зоны. Михаил Мишустин отметил: земельные участки будут выдавать по упрощённой процедуре в более короткие сроки. Кроме того, расширят возможности и самой программы. Те, кто освоил первый гектар, смогут подать заявки на второй.

"Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны. А главное, дадут людям стимул к началу собственного дела, строительству жилья для своей семьи. Повысит их доход, сделает жизнь более комфортной", - заявил Мишустин.

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