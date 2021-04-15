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Нифантьев: Государство должно обеспечить пенсионеров лекарствами

14:51
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Кроме того, им можно компенсировать расходы на лекарства по рецепту

Государство должно обеспечить каждого пенсионера бесплатными лекарствами. Такую инициативу озвучил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев на встрече с представителями фармацевтической отрасли.

Он предложил компенсировать пожилым людям все расходы на отечественные медикаменты, при условии, что они проданы по рецепту врача. Также среди предложений - организация ежегодного бесплатного медицинского обследования в стационарах. Потому что в районных поликлиниках порой не хватает узкопрофильных специалистов. В целом же уделять внимание нужно не только терапии

"Очень важно, чтобы мы в системе здравоохранения потихоньку начали менять вектор. Мы сегодня лечим, и это очень важно. Но нам нужно переходить к охране здоровья. А охрана здоровья - это профилактика и обязательная диспансеризация", - заявил Нифантьев.

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