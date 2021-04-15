Нифантьев: Государство должно обеспечить пенсионеров лекарствами

Кроме того, им можно компенсировать расходы на лекарства по рецепту

Государство должно обеспечить каждого пенсионера бесплатными лекарствами. Такую инициативу озвучил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев на встрече с представителями фармацевтической отрасли.

Он предложил компенсировать пожилым людям все расходы на отечественные медикаменты, при условии, что они проданы по рецепту врача. Также среди предложений - организация ежегодного бесплатного медицинского обследования в стационарах. Потому что в районных поликлиниках порой не хватает узкопрофильных специалистов. В целом же уделять внимание нужно не только терапии

"Очень важно, чтобы мы в системе здравоохранения потихоньку начали менять вектор. Мы сегодня лечим, и это очень важно. Но нам нужно переходить к охране здоровья. А охрана здоровья - это профилактика и обязательная диспансеризация", - заявил Нифантьев.

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