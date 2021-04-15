В Новой Москве прошли противопаводковые учения. Видео

Пик паводка уже пройден

Дорогу размыло паводком и люди оказались отрезаны от большой земли. Несколько человек пытались выбраться самостоятельно, но провалились под лёд. Столичные спасатели провели учения, на которых отрабатывали действия в этих и других экстремальных ситуациях. Причем это была не только тренировка слаженности действий, но и проверка новейшего оборудования.

Снежная зима, запоздавшая весна: еще в марте столичному региону предсказали небывало мощное и продолжительное половодье. Поэтому спасатели ежедневно изучают территорию с воздуха. Это все реальность, а дальше начинается тренировка. Вода полностью заполнила пруд в Новой Москве и через дамбу хлынула в поселение Вороновское. По легенде учений в зоне подтопления оказалось 83 дома. Необходима эвакуация 62 человек, в том числе девяти детей.

Размытая дорога отрезала людей от большой земли. Одни пытались прорвать блокаду на машине и застряли. Спасателям пришлось резать кабину, чтобы извлечь пострадавших. Другие попробовали пройти пешком, и провались под условный лёд. За год в столице из воды в среднем спасают более полутора сотен человек. Вот и сейчас на помощь выходят суда на воздушной подушке.

Снег любой глубины, полуметровые ледяные торосы – этот катер преодолеет все. По льду он может идти со скоростью до 80, а по воде – до 65 км/ч. Поэтому на помощь к пострадавшим команда из спасателей прибывает в считанные минуты.

Небольшое домики – это и есть тренировочное поселение. В деревне несколько пострадавших. В больницы их отправляют по воздуху. Авиация вообще играет огромную роль: помимо эвакуации людей, это и разведка ситуации, и высадка спасательного десанта и доставка грузов. Вот вертолет несет на себе мощную помпу. Воду откачивают коммунальщики. Они же строят временные дамбы и, если необходимо, очищают русло от разлива нефтепродуктов. Подобные ЧС – это не только про то, чтобы оперативно спасти людей, это еще и про то, чтобы жителям потом было куда вернуться. Поэтому на месте все аварийные службы города.

"Специалисты, которые принимают участие, этой работой занимаются повседневно. Отрабатываются все возможности возможных последствий, если вдруг такие будут во время паводковых вод", - говорит заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

То есть составные части легенды учений – это не набор абстрактных заданий. Все взяли из жизни и перенесли на полигон, чтобы еще раз отработать в полевых, но все-таки не в реальных условиях. Там, говорят спасатели, с одной стороны права на ошибку нет. С другой, от неё никто не застрахован.

"У нас немножко была пауза. К сожалению, ветер боковой и в динамике мы хотели, как в фильме вам показать, как все быстро бывает. Но так не бывает же. Всегда есть шероховатости. Это же будет вообще, как кино, а здесь живые люди. Здесь же не съемка была. В принципе, все действия были четкие, я считаю", - говорит заместитель начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по г. Москве Максим Кривотулов.

В доказательство этих слов факты: пик паводка в столице пройден, ни одного подтопления на территории Москвы не было.

Иван Колесников, Андрей Корнилов, Арсений Калашников, Дмитрий Лукиных, Николай Мурашов. "ТВ Центр".

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