Пыльцевой дождь: в Москве начался сезон аллергии

В городе цветет ольха и орешник

В Москве начался дождь, но не обычный, а пыльцевой. Из-за цветения ольхи и орешника в воздухе столицы сейчас наблюдается высокий уровень аллергенов. В такой период очень важно следить за своим здоровьем и в случае острой реакции немедленно обратиться к врачу.

Для аллергиков сезон начинается с цветения орешника. Дуновения ветра или щелчка достаточно для того, чтобы пыльца разлетелась по воздуху.

Следом зацветают ольха и берёза. Аллергическая реакция на древесную пыльцу, или поллиноз, – самая распространённая, от неё страдают до 30% людей и с каждым годом их число растёт. И не у всех эта аллергия с детства – Марина Людовкина начала реагировать на цветение только к 22 годам.

"У меня начались при цветении деревьев, в марте, симптомы. Из носа выделения, заложенность носа, глаза чесались. Я обратилась в КДО аллергологии, и они поставили мне диагноз", - говорит Марина.

Если относиться к лечению халатно, не следить за организмом и не соблюдать режим терапии, к аллергическому воспалению может присоединиться и вторичная инфекция – вроде гайморита или синусита.

Масочный режим в принципе сказался на аллергиках положительно – врачи и в обычное время советуют им защищать дыхательные пути, потому что маска абсорбирует на себе раздражители. Более того, всех пациентов ориентируют на вакцинацию. Марина, например, введение обоих компонентов перенесла даже без повышения температуры. Кстати, то, что аллергия неизлечима – миф. От неё избавляют методом иммунотерапии – в малых дозах аллерген вводится в организм, и тот постепенно вырабатывает блокирующие антитела.

Александра Панина, Сергей Сеченков, Елена Шмелёва и Константин Кузнецов. "ТВ Центр".

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