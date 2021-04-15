На площади Киевского вокзала появятся защитные навесы

Их будет девять

На площади Киевского вокзала устанавливают навесы для пассажиров общественного транспорта. Они помогут людям совершать пересадки, не замочив ног в случае дождя, передает "ТВ Центр".

Фактически, это крытый тротуар. По нему пассажиры поездов и электричек смогут даже в дождливую погоду без неудобств добраться до метро или наземного транспорта.

Всего построят девять таких навесов. Везде предусмотрены лавочки, светодиодное освещение и даже инфракрасный подогрев. Обновляют не только территорию Киевского вокзала, но и соседний причал. Рабочие уже укрепили несущие конструкции, заменили настил. И уже скоро там вновь смогут швартоваться речные трамвайчики.

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