Жираф Липа из московского зоопарка обрадовалась теплой погоде

Она вышла в вольер
Весеннее солнце сподвигло кенийского жирафа по имени Липа, которая живёт в Московском зоопарке, наконец выйти в уличный вольер. Точнее, даже выбежать.
Как только она очутилась под открытым небом, тут же принялась скакать галопом по площадке. Это только кажется, что жираф двигается словно в замедленной съёмке! Длинные сильные ноги и природная координация помогают этим огромным животным развивать скорость до 60 километров в час.
Видимо, это точно знает подруга Липы - зебра Дэбора: она предпочитает наблюдать за происходящим со стороны, чтобы случайно не попасть под копыта, отмечает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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