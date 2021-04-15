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Жираф Липа из московского зоопарка обрадовалась теплой погоде

15:17
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Она вышла в вольер

Весеннее солнце сподвигло кенийского жирафа по имени Липа, которая живёт в Московском зоопарке, наконец выйти в уличный вольер. Точнее, даже выбежать.
Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер

Как только она очутилась под открытым небом, тут же принялась скакать галопом по площадке. Это только кажется, что жираф двигается словно в замедленной съёмке! Длинные сильные ноги и природная координация помогают этим огромным животным развивать скорость до 60 километров в час.

Видимо, это точно знает подруга Липы - зебра Дэбора: она предпочитает наблюдать за происходящим со стороны, чтобы случайно не попасть под копыта, отмечает "ТВ Центр".

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