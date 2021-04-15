Сбившего прохожих рэпера Гулиева приговорили к четырем годам

Дело рассматривалось в особом порядке

Четыре года лишения свободы – такой приговор вынесли судьи виновному в ДТП на Остоженке рэперу Эльмину Гулиеву. Дело рассматривалось в особом порядке, так как Гулиев полностью признал свою вину.

"Приговорен к четырем годам общего режима", - сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.

ДТП на пересечении Остоженки и Померанцева переулка произошло днем 21 сентября 2020 года. Infiniti артиста столкнулся с Mercedes. От удара элитную иномарку отбросило, она сбила пешеходов и протаранила здание, передает ТАСС.

В аварии пострадала преподаватель МГЛУ Наталья Тухтарова, ей врачи ампутировали часть ноги. Мужчина 35 лет получил тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму. 25-летняя спутница Гулиева – звезда TikTok Анжелика Алдарева - была госпитализирована с переломом таза и сотрясением головного мозга.

Гулиева обвинили по статье о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения. В крови рэпера обнаружили наркотики.

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