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Стало известно, какие купюры в России подделывают чаще других

14:49
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Некоторые купюры подделывать невыгодно

Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук рассказал, какие купюры в России подделывают чаще всего. По его словам, найти фальшивую банкноты проще всего среди тысячных и пятитысячных купюр.
Эксперт перечислил мешающие разбогатеть факторы

"В нынешней ситуации ключевыми объектами подделок являются тысячные и пятитысячные банкноты. Низкие номиналы подделывать просто очень затратно", - объяснил Трачук.

Он подчеркнул, что замена банкнот, которая планируется в России в скором времени, не приведет к всплеску подделок. По его словам, на новых купюрах появятся и новые элементы защиты, передает РИА Новости.

В Банке России заявили о намерении модернизировать банкнотный ряд к 2025 году. Будут усовершенствованы защита и дизайн – на новых купюрах появятся достопримечательности всех федеральных округов.

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