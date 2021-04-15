Путин потребовал избавиться от унижающей людей бюрократии в соцсфере

Все должно строиться вокруг человека

Владимир Путин провел совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Речь шла главным образом о повышении доступности и улучшении качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства.

Президент отметил: главная цель развития страны - улучшение качества жизни людей. И в ходе реализации национальной и социальной инициативы нужно максимально учитывать запросы граждан.

"Людей не волнуют технические, организационные вопросы, им важно получить помощь качественно и своевременно. При этом чтобы специалисты, которые оказывают помощь, сами не сталкивались с трудностями, вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, учителя и соцработники не занимались излишней бумажной волокитой, а уделяли внимание и время людям, прежде всего", - заявил Путин.

Кроме того, он потребовал убрать все бессмысленные процедуры и абсурдные нормы и правила в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей.

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