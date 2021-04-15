ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин потребовал избавиться от унижающей людей бюрократии в соцсфере

14:45
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Все должно строиться вокруг человека

Владимир Путин провел совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Речь шла главным образом о повышении доступности и улучшении качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства.

Президент отметил: главная цель развития страны - улучшение качества жизни людей. И в ходе реализации национальной и социальной инициативы нужно максимально учитывать запросы граждан.

"Людей не волнуют технические, организационные  вопросы, им важно получить помощь качественно и своевременно. При этом чтобы специалисты, которые оказывают помощь, сами не сталкивались с трудностями, вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, учителя и соцработники не занимались излишней бумажной волокитой, а уделяли внимание и время людям, прежде всего", - заявил Путин.

Кроме того,  он потребовал убрать все бессмысленные процедуры и абсурдные нормы и правила в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.