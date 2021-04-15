ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Чехии осудили "идеологическое сумасшествие" вокруг вакцины "Спутник V"

14:42
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Позицию президента страны изложила пресс-служба

Истерию, которую нагнетает оппозиция и некоторые СМИ вокруг российской вакцины от коронавируса "Спутник V", власти Чехии назвал "идеологическим сумасшествием". Пресс-секретарь президента страны Иржи Овчачек сравнил ситуацию с "темными временами" идеологического противостояния 1950-х годов.
Премьер Чехии заявил, что ЕС вынуждает страну купить "Спутник V"

"Вакцина, сохраняющая человеческие жизни, вызывает приступы злобы, бешенства и ненависти.  Оппозиция и журналисты превосходят друг друга в демонстрации идеологического сумасшествия", - написал Овчачек в соцсети Twitter.

Официальный представитель Пражского града отреагировал на публикацию местного портала "Список". Издание писало о полученной российским посольством с согласия МИД Чехии посылке с препаратом, не одобренным в республике – и выдвинул предположение, что вакцина, направленная для прививок дипломатам и членам их семей может использоваться как-то иначе.

Посольство России в Праге, в свою очередь,  напомнило, Чехия – не первая страна, дающая согласие на получение российскими диппредставительствами "Спутника V" для вакцинации своих сотрудников. Ранее такие разрешения выдали девять европейских государств – в том числе Франция и Великобритания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса "Спутник V"
Вакцинация от коронавируса "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.