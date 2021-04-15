Власти Чехии осудили "идеологическое сумасшествие" вокруг вакцины "Спутник V"

Позицию президента страны изложила пресс-служба

Истерию, которую нагнетает оппозиция и некоторые СМИ вокруг российской вакцины от коронавируса "Спутник V", власти Чехии назвал "идеологическим сумасшествием". Пресс-секретарь президента страны Иржи Овчачек сравнил ситуацию с "темными временами" идеологического противостояния 1950-х годов.

"Вакцина, сохраняющая человеческие жизни, вызывает приступы злобы, бешенства и ненависти. Оппозиция и журналисты превосходят друг друга в демонстрации идеологического сумасшествия", - написал Овчачек в соцсети Twitter.

Официальный представитель Пражского града отреагировал на публикацию местного портала "Список". Издание писало о полученной российским посольством с согласия МИД Чехии посылке с препаратом, не одобренным в республике – и выдвинул предположение, что вакцина, направленная для прививок дипломатам и членам их семей может использоваться как-то иначе.

Посольство России в Праге, в свою очередь, напомнило, Чехия – не первая страна, дающая согласие на получение российскими диппредставительствами "Спутника V" для вакцинации своих сотрудников. Ранее такие разрешения выдали девять европейских государств – в том числе Франция и Великобритания.

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