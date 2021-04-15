Стало известно, когда по "Северному потоку - 2" могут пустить первый газ

Проект почти завершен

Глава комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный провел встречу с депутатами Бундестага, в ходе которой сообщил, что первые объемы газа в сторону Германии по "Северному потоку - 2" могут быть пущены уже этим летом.

"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены", - уточнил парламентарий (цитата по ТАСС).

Он добавил, что концентрацию военных кораблей и самолетов вокруг судна "Фортуна", участвующего в строительстве, Россия расценивает как провокацию.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. В конце марта готовность проекта оценивали в 95%.

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