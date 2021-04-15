В России за два года предотвратили почти 80 терактов

Террористы нацелены прежде всего на точечные атаки

Выступая на международной конференции в рамках Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в России за последние два года были предотвращены 78 терактов.

Уточняется при этом, что всего за указанный период спецслужбы не допустили совершения 129-ти террористических преступлений.

По словам Бортникова, была пресечена деятельность ряда ячеек террористических организаций, разгромлено бандподполье на Северном Кавказе.

Как отметил глава ФСБ, террористы нацелены прежде всего на точечные атаки в России и Европе, при подготовке используются технологии шифрования и анонимные мессенджеры. Кроме того, злоумышленники иногда разрабатывают собственные приложения.

Для обеспечения безопасности граждан для операторов связи устанавливаются дополнительные требования, заметил Бортников, слова которого приводит ТАСС.

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