Брэда Питта в инвалидной коляске заметили на выходе из клиники

Актер посетил медучреждение Лос-Анджелеса

В Лос-Анджелесе папарацци заметили Брэда Питта, покидающего одну из местных клиник в инвалидной коляске. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, актер надел толстовку с капюшоном, солнцезащитные очки и маску.

Поклонников очень встревожили фотографии исхудавшего Питта в инвалидной коляске, которую вез медбрат. "Джоли довела?"; "Что произошло?"; "Надеюсь, что все в порядке и это ложная тревога"; "Почему он такой худой?"; "Может это не серьезно?" - предположили в Сети фанаты актера.

Однако в окружении Питта поспешили успокоить взволнованных поклонников. Инсайдер сообщил изданию Page Six, что актер всего-навсего решил подготовиться к церемонии вручения премии "Оскар" и съездил в стоматологию на чистку зубов. В американских клиниках принято пациента довозить до выхода в инвалидной коляске, вне зависимости от его состояния, а потому этот атрибут вовсе не указывает на серьезные проблемы со здоровьем.

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