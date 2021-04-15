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Названы сроки регистрации препарата от коронавируса "МИР-19"

15:02
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Его разработали в ФМБА

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о полученном разрешении на вторую фазу клинических исследований препарата для лечения и профилактики коронавируса "МИР-19". Об этом пишет РИА "Новости".
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Вторая фаза, добавила Скворцова, займет несколько месяцев. Регистрацию препарата ожидают к концу года.

Запатентовали "МИР-19" ("малая интерферирующая РНК") 11 апреля. Вводят его ингаляционным или интраназальным путем. Специалисты говорят, что лекарство в ходе испытаний доказало свою безопасность и эффективность.

Ранее Скворцова сообщила, что "МИР-19" может снижать вирусную нагрузку в 10 тысяч раз. По ее словам, в исследовании принимают участие 50 добровольцев.

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