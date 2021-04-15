Число жертв коронавируса в Европе превысило миллион

В регионе количество зараженных увеличивается на 160 человек в минуту

Ситуация с коронавирусом в Европе сложилась серьезная. По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв COVID-19 в европейском регионе превысило один миллион человек.

"На прошлой неделе мы перешли черту в 1 миллион скончавшихся от COVID-19 в европейском регионе. Ситуация в регионе серьезная. Каждую неделю сообщается об 1,6 миллиона новых заражений. Это 9500 каждый час или 160 человек в минуту", - заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге.

Представитель ВОЗ напомнил, что ВОЗ распределила в Европе 171 миллион доз семи вакцин от коронавируса. Почти 13% населения Европы получили первую дозу, около 7% - полностью завершили вакцинацию. В ВОЗ считают важнейшей задачей снижение распространение вируса среди населения – и отмечают ранние сигналы о возможном спаде заболеваемости, приводит слова Клюгге РИА Новости.

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