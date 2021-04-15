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В Германии захотели посетить производство "Спутника V"

15:56
  • четверг
  • 15 апреля 2021

В ФРГ размышляют о вакцинации населения российским препаратом

В Германии запросили у России больше данных о вакцине "Спутнике V", а также экскурсию на производство. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд заявил, что эти условия являются обязательными для организации поставок препарата в ФРГ.

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"Требуется больше данных - об этом говорит Европейское агентство по допуску лекарственных средств, оно запрашивает эти данные у Российской Федерации. Также на повестке дня стоит посещение производства в РФ со стороны европейской организации. Пока он еще не состоялся. Это необходимо для того, чтобы выяснить качество этих вакцин, которые в конце концов попадут на европейский рынок. Если эти два условия относительно данных и посещения будут соблюдены, то допуск вакцины ожидается в конце мая", - передает РИА Новости слова депутата.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

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